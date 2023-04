1/15 ©Getty

Take Me to Church di Hozier è una canzone uscita nel 2013. Vent'anni dopo è ancora molto popolare proprio grazie a TikTok. Sul social network sono diffusi due remix, utilizzati per video di vario genere, soprattutto sportivi. C’è pure un mashup tra Take Me to Church e Driver license, la canzone di Olivia Rodrigo



