Love Nwantiti di CKay, testo e traduzione della canzone virale

Tutti pazzi per Love Nwantiti di Ckay, cantautore e produttore nigeriano. La canzone è nata in realtà nel 2019, quando fu pubblicata per la prima volta all’interno dell’album di debutto Ckay The First. Solo ultimamente, però, quando un utente di TikTok ne ha pubblicato un remix , il brano di Ckay è diventato virale, tanto da essere il più cercato al mondo su Shazam.

Gli utenti hanno iniziato a usare il remix per accompagnare balletti, tutorial e video di ogni genere. Nella canzone viene usato molto anche una sorta di dialetto nigeriano chiamato ibgo. Vediamo la traduzione relativa alle parti in inglese, per comprendere il significato della canzone.

Love Nwantiti di CKay, testo

Tu tu tu

Uh tu uh tu tu tu

Tu tu tu

Uh tu uh tu tu tu

Yeah

My baby, my Valentine (yeah)

Girl na you dey make my temperature dey rise

If you leave me, I go die, I swear

You are like the oxygen I need to survive

I'll be honest

Your loving dey totori me

I, I'm so obsessed

I want to chop your nkwobi

Unle, your body dey baka mi isi, unle

Open am make I see, unle

Gimme love nwantiti

Come and make a bad man sing, oh yeah

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Baby girl where you from come, yeah

Your body na follow come, yeah

No be silicon

Baba God e finish work, ah ah ah ah

Without you, I go fit lose my mind

Without you, I go fit fall and die

Without you, I go give all my life

Without you, without you

Unle, your body dey baka mi isi, unle

Open am make I see, unle

Gimme love nwantiti

Come and make a bad man sing, oh yeah

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

You mean the world to me

If I live in fantasy

Ah ya eiya, I love you

Ah ya eiya, no one above you

Lover, don't give this love to nobody

Lover, don't call another nigga honey

Lover, lover

I wanna be your lover forever, forever

CKay, yo yo

Love Nwantiti di Ckay, traduzione

Tu tu tu

Uh tu uh tu tu tu

Tu tu tu

Uh tu uh tu tu tu

Yeah

Il mio bambino, il mio Valentino (sì)

Ragazza, tu mi fai aumentare la temperatura

Se mi lasci, muoio, lo giuro

Sei come l'ossigeno di cui ho bisogno per sopravvivere

sarò onesto

Il tuo amorevole dey totori me

Io, io sono così ossessionato

Voglio tagliare il tuo nkwobi

Unle, il tuo corpo dey baka mi isi, unle

Apri faccio vedere, unle

Dammi amore nwantiti

Vieni e fai cantare un uomo cattivo, oh sì

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Bambina da dove vieni, sì

Il tuo corpo non seguirà vieni, sì

Non essere silicio

Baba Dio e finisci il lavoro, ah ah ah ah

Senza di te, vado in forma perdo la testa

Senza di te, vado in forma, cado e muoio

Senza di te, vado a dare tutta la mia vita

Senza di te, senza di te

Unle, il tuo corpo dey baka mi isi, unle

Apri faccio vedere, unle

Dammi amore nwantiti

Vieni e fai cantare un uomo cattivo, oh sì

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn

Ahn ahn ahn ahn ahn ahn, ahn ahn ahn

Sei tutto per me

Se vivo nella fantasia

Ah ya eiya, ti amo

Ah ya eiya, nessuno sopra di te

Amante, non dare questo amore a nessuno

Amante, non chiamare un altro nero tesoro

amante, amante

Voglio essere il tuo amante per sempre, per sempre

CKay, yo yo