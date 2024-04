Courtney Love: "Taylor Swift non è un’artista interessante"

La leader della rock band Hole e vedova del cantante dei Nirvana, Kurt Cobain, ha un nuovo programma radiofonico sulla musica femminile tuttavia pare non sia una fan di tante delle più grandi artiste femminili del nostro tempo. Love, al secolo Courtney Michelle Harrison, ha lanciato questo mese la serie in otto parti della BBC Radio, intitolata “Courtney Love’s Women” (“Le donne di Courtney love”)

Courtney Love, la leader della rock band Hole e vedova del cantante dei Nirvana Kurt Cobain, ha un nuovo programma radiofonico sulla musica femminile tuttavia pare non sia una fan di alcune (anzi: molte) delle più grandi artiste femminili del nostro tempo.

Love, al secolo Courtney Michelle Harrison, ha lanciato questo mese la serie in otto parti della BBC Radio, intitolata Courtney Love’s Women (“Le donne di Courtney love”, anche se il gioco di parole è anche "Coutrney loves Women", ossia Courtney ama le donne, anche se a quanto pare non le ama proprio tutte quante).



La rocker 59enne, che vive a Londra dal 2019, ha promosso il progetto in un'intervista rilasciata a The Standard in cui ha espresso la sua ammirazione per artiste come Patti Smith, Nina Simone, PJ Harvey, Debbie Harry, Julie London e Joni Mitchell.

Invece alcune artiste contemporanee, tra cui Taylor Swift, non piacciono a Courtney Love. "Taylor non è importante", ha detto Love di Swift. "Potrebbe essere uno spazio sicuro per le ragazze, ed è probabilmente la Madonna di adesso, ma non è interessante come artista”, ha aggiunto, senza preoccuparsi del foltissimo (e assai agguerrito) esercito di “swiftie” (così si chiamano i fan sfegatati di Taylor Swift, che sono davvero fedelissimi alla propria beniamina e che spesso si scagliano contro chi offende in qualche modo la loro amata cantautrice statunitense).

Courtney Love sembrava ammirare la musica di Lana Del Rey, tuttavia le cose sono cambiate, stando a ciò che ha espresso durante l'intervista a The Standard in cui ha preannunciato alcune sue posizioni musicali: "Non mi piace Lana da quando ha fatto una cover di una canzone di John Denver, e penso che dovrebbe davvero prendersi sette anni di pausa", ha detto di lei. "Quando stavo registrando il mio nuovo album, ho dovuto smettere di ascoltarla perché mi stava influenzando troppo”, ha aggiunto.