Hugh Jackman, il tuffo nell'acqua gelata per iniziare il nuovo anno

Come prima cosa l’attore ha fatto i suoi migliori auguri al pubblico per il nuovo anno: “Buon anno a tutti, vi auguro tutto il meglio per il 2024, non importa cosa accadrà”. Successivamente, Hugh Jackman si è voltato per poi lanciarsi tra le onde.

Non sono mancati i riconoscimenti, come ad esempio una vittoria ai Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale per il film Les Misérables e una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media