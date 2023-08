Loki 2, nel trailer della serie anche Ke Huy Quan e Jonathan Majors

Le anticipazioni del trailer

Tom Hiddleston è pronto per tornare nei panni di Loki, personaggio cruciale nella grande storia Marvel sul grande e piccolo schermo per la sua capacità di viaggiare nel tempo e spalancare varchi nel Multiverso che è la cornice entro cui si sviluppano (e si svilupperanno) le avventure della Fase 5 del MCU e di quelle successive.

Nel trailer ufficiale di Loki 2, che era stato annunciato per lunedì 31 luglio, c'è la conferma che lo show con l'attore britannico è uno dei prodotti più intensi e meglio costruiti per la tv da Marvel Studios (Loki è una delle serie televisive recenti più apprezzate dalla critica e dai fan insieme a WandaVision e Ms. Marvel).

La clip, oltre due minuti di immagini in anteprima, mostra il protagonista alle prese con la sfida dei salti nel tempo. Soggetto a sparizioni e riapparizioni in altre realtà spazio-temporali, insieme a Mobius (l'attore Owen Wilson, già apparso nella prima stagione come agente della Time Variance Authorithy), chiede aiuto a Ouroboros (interpretato da Key Huy Quan che quest'anno ha vinto l'Oscar come Migliore attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once).

“La timeline si sta esaurendo”, questa la minaccia in evidenza nel trailer che anticipa la lotta del protagonista per salvare la sua timeline e tutte le altre, uno scontro che include la lotta già iniziata nella prima stagione con Sylvie (l'attrice Sophia Di Martino) e, ovviamente con Victor Timely, un'altra variante di Kang familiare al pubblico dei prodotti Marvel, che ha il volto di Jonathan Majors.