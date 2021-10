Loki 2, da dove ripartirà la serie? Parla Tom Hiddleston

Loki è senza dubbio una delle serie di maggior successo della Marvel. Una storia intrigante, supportata da un ricco cast. Il protagonista è Tom Hiddleston , che tornerà sul set dello show anche per la seconda stagione. Questa non ha ancora una data d’uscita ma sarà disponibile regolarmente su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Dopo aver di fatto dato il via libera a tutte le linee temporali possibili, eliminando l’ostacolo della TVA, Loki ha fatto ritorno da Mobius. Intende rivelargli tutto ciò che ha scoperto ma, sorprendentemente, l’amico non ha idea di chi lui sia. Prima di poter apprezzare i nuovi episodi trascorreranno molti mesi. Ci saranno film come Spider-Man: No Way Home e svariati altri prima della messa in onda. Nonostante tutto ciò, la seconda stagione potrebbe riprendere proprio dal momento in cui è stata interrotta la prima. Parola di Tom Hiddleston.

Loki 2, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO

Tom Hiddleston ha preso parte al MCM Comic Con di Londra. Nel corso del panel ha risposto ad alcune domande su Loki 2. L’attore si è scusato del fatto di non poter soddisfare svariate curiosità, ma ecco cosa ha rivelato: “Purtroppo non posso dire nulla, ma al termine del sesto episodio della prima stagione Loki torna alla TVA. È traumatizzato ed emotivo. Prova a spiegare tutto a Mobius ma lui non lo riconosce. Si gira a guardare la statua dei Custodi del tempo, ma non è quella che ricordava. È la statua di qualcun atro. Credo che nella seconda stagione ripartiremo da lì. Non posso dire altro”.

Loki 2, quando uscirà

A differenza di WandaVision, Loki avrà una seconda stagione. La conferma è giunta nel corso dell’ultimo episodio della prima stagione. L’attesa è già spasmodica, così come per film cruciali come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2.

I fan non possono fare a meno di chiedersi quando verranno rilasciati i nuovi episodi. Stando a quanto rivelato da Production Weekly, Loki 2 rientrerebbe in una lista di titoli in fase di pre-produzione risalente a novembre 2020. I lavori hanno dunque già avuto inizio, mentre le riprese potrebbero partire a gennaio 2022. Non è da escludere, considerando i tempi della prima stagione, che rivedremo lo show dedicato al dio degli inganni sul finire del prossimo anno.