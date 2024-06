Lady Gaga non è incinta, ecco come smentisce le voci sulla gravidanza

La popstar e attrice ha risposto alle speculazioni sulla sua presunta attesa, voci che circolavano a causa di alcune foto trapelate dal matrimonio di sua sorella. La stella delle sette note e della settima arte non ha perso tempo e ha smentito i rumors, intervenendo su TikTok martedì 4 giugno 2024 scrivendo: “Non sono incinta - sono solo giù di morale piangendo in palestra”. Ma “giù di morale piangendo in palestra”, "just down bad cryin at the gym”, è un verso di Taylor Swift dalla canzone “Down Bad”…

Lady Gaga ha smentito le voci che circolavano nelle ultime ore, dicendo a chiare lettere che non è incinta.

La popstar e attrice ha risposto alle speculazioni sulla sua presunta attesa, rumors che circolavano in rete a causa di alcune foto trapelate dal matrimonio di sua sorella, Natali Germanotta.

La stella delle sette note e della settima arte non ha perso tempo e ha smentito le voci, intervenendo su TikTok in prima persona, quando martedì 4 giugno 2024 ha scritto: “Non sono incinta—sono solo giù di morale piangendo in palestra”.

Ma “giù di morale piangendo in palestra” ("just down bad cryin at the gym") è un verso di Taylor Swift dalla canzone Down Bad, come si sono chiaramente accorti tutti i fan sia di Lady Gaga sia di Swift…



Dopo che le foto della performer al matrimonio della sorella sono emerse durante il fine settimana, il web ha speculato sostenendo che la 38enne potesse essere incinta, sebbene la cantautrice vincitrice dell'Oscar per Shallow abbia negato che lei e il fidanzato Michael Polansky stiano aspettando il loro primo figlio insieme.

"Not pregnant-just down bad cryin at the gym”, ossia “Non sono incinta - solo giù di morale piangendo in palestra”, ha condiviso Gaga su TikTok, facendo riferimento ai testi della canzone di Taylor Swift Down Bad del disco Tortured Poets Department, accanto a un video che la mostra con sopracciglia biondissime. Il suo post ha anche esortato i suoi follower a "registrarsi per votare o verificare se si è registrati" per partecipare alle prossime elezioni.



In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso da Lady Gaga su TikTok in cui scrive “Not pregnant-just down bad cryin at the gym”, ossia “Non sono incinta - solo giù di morale piangendo in palestra”.