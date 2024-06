Umberto Tozzi, al via il tour: tutte le date dei concerti

Dopo ben mezzo secolo di carriera alle spalle e la bellezza di 80 milioni di dischi venduti, il cantautore e chitarrista torinese ha dato il via alla sua nuova tournée. Ha portato in scena più di 2000 concerti in tutto il mondo, ha vinto un Golden Globe (1982), il Festival di Sanremo e il Festivalbar. Adesso l’artista è partito con la data zero del 17 maggio a Malta e proseguirà fino a novembre per la sua ultima avventura musicale on the road

Dopo la bellezza di mezzo secolo di carriera alle spalle e ben 80 milioni di dischi venduti, Umberto Tozzi ha dato il via al suo tour 2024, che sarà l'addio alle scene.

Il cantautore e chitarrista torinese ha portato in scena più di 2000 concerti in tutto il mondo, aver vinto un Golden Globe (1982), il Festival di Sanremo e il Festivalbar, e adesso è partito con la data zero del 17 maggio a Malta e proseguirà fino a novembre con una tournée ricchissima di date.

Il tour, organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, è partito il 17 maggio dal Summer Lust Festival di Malta. La tappa che conclude la tournée, invece, è fissata per il 2 novembre al Kongresshaus di Zurigo.

Sulla locandina dell'avventura musicale on th road con cui Tozzi ha scelto di dire addio ai palchi, dal titolo L’ultima notte rosa - The Final Tour, vediamo il musicista strappare una sua vecchia foto in bianco e nero.

“Il successo all’inizio l’ho vissuto male. Le critiche degli snob mi facevano soffrire. Poi quei critici che mi snobbavano mi hanno chiesto scusa: ‘Le tue non erano solo canzonette’. Dei miei successi non ne ho odiato nemmeno uno. Di Ti amo avrei voluto scriverne quaranta. Il guerriero di carta igienica del testo del tormentone? Era una metafora: volevo dire ‘uomo di mer…’. Ai ragazzi di oggi auguro di riuscire a fare una carriera come la mia. E non è facile”, racconta il 72enne cantautore torinese in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero.

Trovate tutte le date dei concerti del tour 2024 di Umberto Tozzi nell’ultimo paragrafo, in fondo a questo articolo.