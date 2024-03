Umberto Tozzi duetta con Giuliano Sangiorgi su Donna Amante Mia

Il brano Donna Amante mia, uscito nel 1976 ed estratto come primo singolo dall’album omonimo, segnò l’inizio della carriera da solista di Umberto Tozzi . In attesa dell’ultimo tour prima del ritiro dalle scene, l’artista ha pubblicato una nuova versione della canzone in duetto con Giuliano Sangiorgi .

Dall’Italia all’Australia passando per la Germania, la Romania e gli Stati Uniti d'America, a maggio Umberto Tozzi darà il via alla tournée mondiale che lo porterà su alcuni dei palchi più importanti al mondo. L'ultima notte rosa the final tour si snoderà anche nel nostro Paese: da Roma a Milano. L’artista: “Ci salutiamo con un ultimo viaggio insieme, che attraverserà 3 continenti nei prossimi due anni. Più di 30 spettacoli in location d’eccezione tra Europa, America e Oceania, in cui sarò accompagnato da un’orchestra di 21 elementi. Sarà un tour speciale e indimenticabile, che non vedo l’ora di vivere insieme a voi. Vi aspetto!”.