Negramaro in concerto: “Non è mai troppo tardi per vivere meglio”

C’è un prima e un dopo nella storia della musica italiana. Prima e dopo i Negramaro . Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Danilo Tasco, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà e Andrea De Rocco in questi vent’anni di carriera, celebrati con il N20 Tour che si chiude questa sera all’ Arena di Verona , hanno rivoluzionato il modo di suonare, la scrittura, il concetto di band, insomma hanno scritto pagine di musica (e non importa che siano pop o rock…perché un bel libro è un bel libro a prescindere dal genere e per la musica la regola è identica) che da molti, molti anni erano codificate, ammantate di una sacralità che poi è diventata reliquia e in quanto tale intoccabile. Loro hanno rotto gli schemi e lo si è visto ieri sera in Arena a Verona quando in due ore, attraverso le loro canzoni e su un palco kubrickiano e proteiforme, hanno fatto cantare, ballare, piangere, ridere persone che con loro sono cresciute o che li hanno intercettati nel tempo. Ecco la grande, allargata, inclusiva famiglia dei Negramaro è una delle magie di questo millennio tortuoso e affannato.

La sacralità non si discute: le luci si abbassano, la band entra e poi, sulle note di Contatto, appare Giuliano che apre la festa. Una festa non scevra di spunti di riflessioni e motivazionali. Perché ancora una volta la band fa sentire la sua voce sul tema migranti: su un accenno di Come è profondo il Mare dice che “salveremo ogni vita che è in mare, non deve esistere più quel cimitero liquido: per qualsiasi vita in mare Verona canta con me”. Quello che oggi i Negramaro rappresentano è figlio di un'amicizia iniziata quando erano bambini. Per questo accenno ad un elemento motivazionale nella loro storia: hanno inseguito un sogno, hanno urlato, anche ieri sera a Verona, che “non è mai troppo tardi per vivere meglio” e quella che è la loro epica accompagna il brano Sei: sul palco ci sono delle colonne che ricordano i monoliti di Stonehenge e lì si vedono filmati di repertorio dei ragazzi, di quando il sogno ancora lo coltivavano. Una tenerezza infinita, una gioia rivederli come nel 2007, quando ci siamo conosciuti in un pranzo a Piacenza. Loro stavano per uscire con l’album La Finestra e vivevano in quella Factory che è stata la loro casa a Parma. Fino all’Imbrunire, La Prima Volta, Nuvole e Lenzuola, Estate, Solo Tre Minuti, le palpitazioni che si innescano nel cuore già dalle prime note di Meraviglioso. E poi Via Le Mani dagli Occhi, Mentre Tutto Scorre e L’Immenso. Ecco questa è la parola giusta: Giuliano, Lele, Ermanno, Pupillo, Andro e Danilo sono i nostri fornitori di immenso!