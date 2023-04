Umberto Tozzi lancia il tour per l'estate 2023 Gloria Forever

Dopo il successo delle date all’estero e le esibizioni nei teatri italiani, il cantante torinese presenta le date del suo nuovo tour estivo Condividi

Dopo l'incredibile successo ottenuto con le date live all'estero, registrando il tutto esaurito in Australia e in Belgio, Umberto Tozzi annuncia le date del nuovo tour estivo in Italia, Gloria Forever. Da maggio a settembre 2023 il cantante torinese sarà impegnato in una serie di concerti che lo porteranno a ripercorrere la sua carriera musicale: dal successo di Gloria ai suoi brani più recenti. Un'occasione da non perdere per tutti i fan di Tozzi, che aspettano da tempo di vederlo esibirsi sui palchi delle città del nostro Paese.

Il tour Gloria Forever “Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, Umberto Tozzi annuncia ora il nuovo tour estivo in Italia di ‘GLORIA FOREVER’. Pronti per poter urlare all’unisono ancora una volta Gloria e tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit?”. Così il cantante ha annunciato le nuove date del suo tour, i cui biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire da oggi stesso. Dopo l’esperienza all’estero e le esibizioni nei teatri italiani, Tozzi decide di non fermarsi e dedicarsi ai concerti per tutta l’estate. Queste le date annunciate dal cantautore: 6 maggio, Valposchiavo (Svizzera), Piazza Comunale di Poschiavo

16 giugno, Palazzolo dello Stella (UD), Casa del Marinaretto

20 giugno, Ferrara, Ferrara Summer Festival

20 luglio, Sanfront (CN), Suoni dal Monviso

27 luglio, Rosolina Mare (RO), Rosolina Beach Festival

5 agosto Breno (BS), Vallecamonica Summer Music 2023

11 agosto Marina di Pietrasanta (LU), Festival la Versiliana

18 agosto Noto (SR), Le scale della musica

25 agosto Forlì, Arena Forlì Sandomenico Estate 2023

23 settembre Taormina, Teatro Antico

24 settembre Palermo, Teatro di Verdura. Tutti gli interessati possono acquistare i biglietti per le suddette date direttamente sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I brani che ascolteremo Avere una scaletta dei concerti del tour estivo di Umberto Tozzi non è ancora possibile. In fondo, manca poco meno di un mese alla data di apertura in Svizzera. Eppure, nonostante questo, sembrerebbe che il cantante torinese regalerà alcuni successi della sua carriera al suo pubblico affezionato, tra cui: Notte rosa

Equivocando

Ti amo

Gloria

Gli altri siamo noi

Il grido

Io camminerò

