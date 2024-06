Negramaro Stadi 2024, a Napoli la prima con l'omaggio a Pino Daniele

“La prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona, ci dice Sangiorgi, è per noi come andare sulla luna nel nostro viaggio della felicità, è la nostra prima volta intergalattica, poi da qui in poi partirà un viaggio interstellare. Vedrete la parola interstellare, ci sta seguendo e inseguendo, da Ricominciamo tutto in poi”.

La città di Napoli ha un significato particolare per voi?

Risponde Ermanno Carlà che ci parla del suo amore nato da bambino, passato per il calcio e per Diego Armando Maradona fino a sottolineare: “Napoli per me è come se fosse la finestra al mondo”. Gli fa eco Giuliano: “Per tutti noi Napoli è Pino, a lui l’omaggio in questo grande stadio di Napoli, al nostro grande amico ma soprattutto al grande artista e uomo che è stato Pino Daniele, è e sarà per sempre”.