Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo il primo show a Napoli, martedì 18 giugno i Negramaro si esibiranno a Udine per la seconda data del tour negli stadi. La band salentina ripercorrerà la carriera pluridecennale. Attesa anche per i concerti di Milano, Messina e Bari.

negramaro, tutto sul concerto di udine

Cinque date all'insegna della musica e del divertimento. Sabato 15 giugno i Negramaro hanno dato il via alla tournée esibendosi per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona. Decine di migliaia di persone hanno accolto il gruppo per una serata indimenticabile sulle note di inediti e brani storici.

Negramaro, l’orario di inizio e l’indirizzo dello stadio

Martedì 18 giugno la formazione, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, si esibirà al Bluenergy Stadium di Udine. Alcune ore dopo lo show di Napoli, il gruppo ha scritto sul profilo Instagram: “Non sappiamo esprimere a parole quello che abbiamo provato per questa nostra prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona".

Il concerto di Udine avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo del Bluenergy Stadium: Piazzale Argentina, 3, 33100, Udine.