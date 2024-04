Negramaro, il videoclip del nuovo singolo Luna piena

Musica

La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.

A coronare i vent'anni di carriera, i Negramaro parteciperanno quest'anno per la prima volta tra i big al Festival di Sanremo con il pezzo Ricominciamo tutto. I Negramaro si sono formati nel 2000 . La band è formata da sei componenti: Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). - ©KikaPress

Il gruppo trae il nome dal Negroamaro, un vitigno della terra d'origine della band, il Salento, in Puglia. Da quella cantina di Lecce (messa a disposizione dai genitori di Ermanno, bassista del gruppo) e impiegata come sala prove, i Negramaro ne hanno fatta di strada in vent'anni, tra grandi successi e concerti memorabili. - ©KikaPress