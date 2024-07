Il grande divo hollywoodiano si è unito al cast e ai realizzatori di "Twisters" che hanno fatto tappa a Londra per la première europea del nuovo action-thiller, seguito ideale del cult del 1996. La foto che ritrae insieme gli interpreti di "Maverick" e "Hangman" è stata condivisa da Powell che considera Cruise suo mito e mentore

Nonostante abbia deciso di mantenere un basso profilo, evitando di sfilare insieme agli altri ospiti della première, Tom Cruise è riuscito comunque a rubare la scena all'anteprima europea di Twisters che si è svolta a Londra, a Leicester Square, a poco più di una settimana dall'uscita del Regno Unito e in Italia della pellicola.

La star di Hollywood ha fatto parlare di sé per dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto con Glen Powell, co-protagonista del nuovo action thriller dove recita con Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos. Il post, subito virale, è stato apprezzato dai fan di Top Gun: Maverick (TUTTE LE NEWS), successo del 2022 che ha visto Cruise e Powell nei ruoli dei piloti soprannominati "Maverick" e "Hangman".

Lo scatto è stato ripreso anche da Glen Powell che considera Cruise un suo idolo da sempre.

Cruise a Londra a supporto di Twisters

Tom Cruise è un amante del cinema e non è raro trovarlo in sala per una proiezione, magari a supporto dei colleghi professionisti che apprezza e che godono della sua sincera stima.

Per questo, il divo di Mission: Impossible ci ha tenuto a far sapere pubblicamente di essere andato a vedere l'anteprima di Twisters dove il suo compagno di set di Top Gun: Meverick Glen Powell ha un ruolo principale.

Cruise è uno degli attori più impegnati di sempre nel cinema action ed ha ben più di un motivo di interesse per supportare il film che, in un primo momento, doveva essere diretto da Joseph Kosinski, il regista del fortunato seguito di Top Gun, che ha comunque scritto la storia su cui ha lavorato lo sceneggiatore Mark L. Smith, diretta da Lee Isaac Chung.

Il nuovo Twisters, che è un sequel indipendente dalla storia raccontata nel cult del 1996, è prodotto da Universal Pictures e Warner Bros. insieme a Amblin Entertainment di Spielberg, che produsse anche l'originale. Cruise ha recitato più volte al servizio di Spielberg in titoli che hanno reso ancora più solida la sua già incredibile carriera: Minority Report (2002) e La Guerra dei Mondi (2005). leggi anche Mission: Impossible 8, Tom Cruise corre sul set per le strade di Londr

La reunion con Powell, star di Top Gun: Maverick Tom Cruise ha condiviso il suo entusiasmo per la serata trascorsa al cinema per Twisters in uno scatto in cui lui e Powell posano stretti, sorridenti e con due secchielli di popcorn tra le mani, pronti a godersi la proiezione.

Glen Powell, che ha pubblicato lo stesso scatto del collega, col quale sul set di Top Gun: Maverick ha stretto una solida amicizia, ha definito Cruise il suo “wingman”, l'uomo che lo segue nella tempesta.

Glen Powell non ha mai nascosto la sua ammirazione per Tom Cruise, che considera un attore dalla carriera inimitabile, un mentore a cui intende ispirarsi costantemente.

L'attore sta provando a destreggiarsi tra ruoli drammatici, action e brillanti, un'alternanza che ha caratterizzato gli anni d'oro di Cruise.

Dopo Top Gun: Maverick, Glen Powell ha spopolato con la rom-com Tutti tranne te, a cui è seguito Hit Man – Killer per caso, pellicola che è piaciuta molto al pubblico Usa e in cui ha dimostrato di essere parecchio eclettico, e Twisters, uno dei film più attesi dell'estate 2024.

I fan di Top Gun: Maverick sperano di rivedere presto nel terzo capitolo del franchise sull'aviazione americana, i due attori. Il personaggio di Powell, Jeke Seresin detto “Hangman”, è stato subito apprezzato dal pubblico. Lo stesso Cruise ha affermato in alcune interviste che potrebbe essere lui, temerario e un po' spavaldo, il vero erede del suo Maverick. leggi anche Top Gun: Maverick, Tom Cruise parla dellareunion con Val Kilmer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Cruise (@tomcruise) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie