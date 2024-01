Top Gun, in lavorazione il terzo capitolo con Tom Cruise

Top Gun 3 si farà

Stando ad alcune indiscrezioni in arrivo dagli Stati Uniti e riportate anche da The Hollywood Reporter ci sarà il terzo capitolo di Top Gun. La pellicola dovrebbe riportare in scena non soltanto Tom Cruise, la cui presenza è indispensabile, ma anche altre star del cast di Top Gun: Maverick come Miles Teller e Glen Powell. Alla sceneggiatura starebbe lavorando il co-sceneggiatore di Maverick Ehren Kruger. Il terzo capitolo coinvolgerebbe ancora una volta i produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Anche il regista di Top Gun 2 Joseph Kosinski dovrebbe figurare nel progetto, non si sa ancora se soltanto come produttore o anche in qualità di regista. Al momento Paramount Pictures non ha confermato o smentito l’indiscrezione. Ma stando ai tanti rumors non ancora confermati ufficialmente, Top Gun 3 potrebbe essere il prossimo film di Tom Cruise dopo Mission: Impossible 8.