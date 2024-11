Giulia Valentina e il fidanzato Filippo Bonini sono diventati genitori

“Fatto”. Ironica e dritta al punto, Giulia Valentina ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma . L’influencer torinese ha pubblicato una foto che ritrae il compagno, Filippo Bonini, mentre esce da una clinica con in mano un seggiolino da neonati. In altri scatti, lei stessa sorride dopo il parto e riceve le tenerezze del padre del suo primo figlio, o figlia. Non si conoscono infatti il sesso e il nome del bambino, o bambina, che ha comunque fatto ricevere ai neogenitori una pioggia di auguri, da quelli dell’amica del cuore di Giulia Valentina, Paola Turani , a quelli di Valentina Ferragni .

IL RISERBO SULLA VITA PRIVATA

Dopo la relazione con Fedez, finita ormai molti anni fa, Giulia Valentina ha mantenuto un profondo riserbo sulla sua vita privata. In un’intervista al Corriere della Sera, però, aveva rivelato di avere al suo fianco da sette anni un uomo che non desiderava apparire. “Non l’ho mai nominato, non voglio essere un'ombra gigante su di lui. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata. Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so”. Ora la privacy ricadrà probabilmente anche sul piccolo o sulla piccola, visto che dopo la nascita l’influencer avrebbe cercato di capire come gestire l’esposizione del bambino sui social.