Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

“Family is Everything”, aveva scritto Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, postando alcuni scatti del weekend trascorso sul lago di Como, dove Chiara e Fedez hanno da poco acquistato una villa lussuosa, nei quali spuntava Matteo Napoletano, allora solo presunto fidanzato di Valentina Ferragni.

Gli ultimi post dell'imprenditrice e influencer ora non lasciano più dubbi: la sorella più piccola di Chiara Ferragni si è messa definitivamente alle spalle la sua relazione con Luca Vezil e ha presentato alla sua platea di fan Napoletano come suo nuovo partner. I due, attualmente in viaggio a St. Barths sono più felici che mai.

"Viva la libertà, l'amore senza pregiudizi, senza limiti e barriere", scrive Ferragni nelle Stories, rispondendo a chi l'aveva criticata per la differenza d'età col nuovo fidanzato.

La storia tra Matteo Napoletano e Valentina Ferragni

Quella tra Matteo Napoletano e Valentina Ferragni, per la verità, è una storia cominciata tempo fa. Lo scorso marzo i due sono stati fotografati in Messico, laddove entrambi erano volati per una breve vacanza. Nei locali di Tulum, erano apparsi molto affiatati, tra baci e dolci effusioni. Tuttavia, qualche giorno dopo, Chi parlava di un flirt già finito: “Dopo il viaggio segreto in Messico con il suo nuovo compagno, Valentina Ferragni è tornata single. La storia con Matteo non è decollata, pare proprio per volere di lui. E Valentina, sorella e collega della più famosa Chiara, ora balla ancora da sola”, scriveva il magazine di Alfonso Signorini. Poi, a luglio, un nuovo avvistamento, questa volta a Portofino. E ancora prime le vacanze a San Candido dove, seppure non abbiano condiviso alcuna foto di coppia, entrambi hanno pubblicato scatti insieme a Pablo (il bulldog francese di lei).