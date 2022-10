Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati

Valentina Ferragni e Luca Vezil, le loro parole

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato, in un comunicato congiunto diffuso su Instagram, di aver deciso di chiudere la loro storia dopo 9 anni. “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate – ha scritto l'influencer, che sul social vanta ben 4,5 milioni di follower. “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta” ha poi concluso la 29enne. Qualche indizio in merito alla rottura, in effetti, c'era stato. A partire dall'estate, vissuta da separati. Valentina Ferragni ha trascorso le vacanze insieme alla sorella Chiara, Fedez e ad alcuni amici nella villa di Ibiza affittata dalla coppia, mentre l'influencer 31enne era volato alle Canarie per un impegno di lavoro. All’epoca, però, i diretti interessati smentirono le voci di crisi. "Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine il lavoro – aveva spiegato Vezil sui social - In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio”. Per poi concludere “Ti amo amore, tu sai”.