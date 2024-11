Dopo mesi di mistero, durante i quali era trapelata appena l’iniziale del nome – la lettera “ E ” – domenica 17 novembre Antonello Venditti ha svelato a sorpresa in diretta tv il nome del figlio di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo . Ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantautore romano si è lasciato sfuggire con naturalezza l’informazione, che finora aveva tenuto sulle spine tutti i fan del giovane futuro padre. Gli appassionati della musica di Ultimo, infatti, avevano ipotizzato che il bambino si sarebbe chiamato Edoardo, come un grande amico del cantante che ora non c’è più. “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò. Sono a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea ”, ha detto invece Venditti, mettendo fine alle speculazioni.

UN BAMBINO FORTEMENTE VOLUTO

“Il bambino l’abbiamo cercato, ma è arrivato subito. Con la gravidanza sono stata fortunata, non ho avuto nessun disturbo, non mi ha steso nemmeno il corso pre-parto. Vorrei trasmettere serenità a mio figlio, non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea. Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo”, ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair la futura mamma Jacqueline Luna Di Giacomo. La figlia di Heather Parisi ha anche spiegato che “abbiamo deciso di farlo nascere a New York perché vogliamo che abbia il maggior numero di possibilità. Io sono cresciuta bilingue, lo sarà anche lui. E per me è importante che impari subito a rispettare le donne, l’educazione sarà nel rispetto della parità di genere. Il momento politico non è facile, ma spero che riusciremo a trasmettergli i giusti valori. Tutti mi dicono che il mestiere di genitore è il più difficile del mondo, farò del mio meglio”.