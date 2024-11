A Venditti la Lupa capitolina: "Amo Roma, anche le sue buche"

Durante la cerimonia, il cantautore romano ha pronunciato un discorso appassionato sulla sua città, esprimendo un profondo amore per Roma in tutte le sue forme, dai suoi monumenti alle sue strade. Venditti ha invitato i romani a prendersi cura della Capitale e a valorizzarne il patrimonio, lanciando un appello a "fare Roma great again", parafrasando lo slogan di Trump

Antonello Venditti, uno degli artisti più amati d'Italia, ha ricevuto la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento che la città di Roma riserva ai suoi cittadini più illustri. Durante la cerimonia, svoltasi in Campidoglio, Venditti ha espresso tutto il suo amore per Roma, sottolineando come la Capitale sia parte integrante della sua vita e della sua arte. "Roma è casa mia e la amo in tutto le sue forme", ha dichiarato il cantautore, che ha poi aggiunto: "Abbiamo imparato ad amare anche le buche di Roma, sono parte di noi".