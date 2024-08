Mara Venier, secondo intervento all'occhio: "Ecco la mia estate"

La presentatrice televisiva è tornata sui social per aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Anche sotto alla nuova foto piovono gli auguri per la sua guarigione. La conduttrice continua a mantenere il riserbo sulla natura del suo problema

Mara Venier è tornata su Instagram per un nuovo aggiornamento sulla sua estate, resa complicata da problemi di salute.

La presentatrice televisiva ha pubblicato una foto che la ritrae in piedi al fianco del Prof. Andrea Cusumano che si è occupato di lei e, nello specifico, del suo secondo intervento all'occhio.

La settantatreenne è apparsa sorridente e in buona forma nello scatto col suo medico a cui si era affidata già in occasione della prima operazione di cui lei stessa aveva dato notizia tre settimane fa, sempre attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram.

La foto dopo il secondo intervento Mara Venier sta bene e, nonostante le difficoltà, non ha perso il sorriso né la voglia di usare i social per tenersi in contatto con i suoi ammiratori che la seguono su Instagram in gran numero (il suo profilo conta oltre due milioni e mezzo di follower).

La presentatrice, che in queste settimane d'estate si era mostrata in compagnia di Ferzan Ozpetek, regista che l'ha voluta per il suo nuovo lavoro, Diamanti, è rimasta a Roma ed è tornata in ospedale, alla clinica Pio XI, dove si è sottoposta a un secondo intervento agli occhi.

Nella foto social Venier indossa una protezione sull'occhio destro, una conchiglia trasparente che le consente di vedere mentre è in via di guarigione. Tre settimane fa l'occhio operato (e bendato) era il sinistro.

Il susseguirsi delle operazioni, effettuate a distanza ravvicinata, hanno spinto i fan ad ipotizzare un doppio intervento di cataratta ma le ipotesi sono state smentite dal marito del volto della tv, Nicola Carraro.

Venier non ha risposto alle richieste di chiarimenti sulla natura del suo problema, né lo scorso luglio né adesso. leggi anche Operazione d'urgenza per Josh Homme dei Queens of the Stone Age

Un'estate poco tranquilla prima di Domenica In Mara Venier non ha intenzione, per il momento, di rispondere alle domande dei suoi ammiratori e dei suoi amici e colleghi vip che sotto ai vari post in cui ha parlato dei suoi problemi agli occhi hanno espresso curiosità e preoccupazione.

La conduttrice della tv, che a settembre tornerà al timone di Domenica In, ha scelto la privacy sulla causa del doppio intervento a cui si è sottoposta a Roma.

I suoi messaggi contengono i ringraziamenti per il Professore che l'ha operata e per il suo staff che si è preso cura di lei durante la sua degenza.

Venier sta affrontando tutto con pazienza e dalle sue poche parole si comprende che non è certo questa l'estate che si aspettava di trascorrere. “Mai tranquilla”, aveva scritto poche settimane fa. I fan attendono altri aggiornamenti.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)