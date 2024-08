Venditti, gaffe con ragazza disabile al concerto. Poi si scusa

“Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo”. In un video in diretta su Facebook, Antonello Venditti si è scusato per aver offeso una ragazza disabile durante il suo concerto del 25 agosto a Barletta. Sul palco il cantautore romano, che stava raccontando un aneddoto della sua vita privata, avrebbe reagito bruscamente all’interruzione di una spettatrice in prima fila, che avrebbe pronunciato parole incomprensibili. La sua malattia, infatti, le impedisce di parlare, ma nei momenti di felicità le consente di esprimere dei versi. “Vieni qui, vediamo se hai coraggio”, avrebbe risposto Venditti. Il tecnico personale di palco gli avrebbe subito spiegato la situazione, ma l’artista avrebbe proseguito: “Ho capito, è un ragazzo speciale, che però deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa”. Immediato lo scoppio della polemica, tra fischi sotto il palco e indignazione sui social. “Non sono un mostro, lo sapete benissimo”, ha detto Venditti durante la diretta. “Sta montando questa polemica scema, stupida, non vorrei che fosse come la Calabria”.

le parole dei genitori

"Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social". E' quanto dichiarano i genitori della ragazza con disabilità che ieri sera è stata insultata da Antonello Venditti il quale si è scusato spiegando l'accaduto. "Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia", continuano i genitori. "Continuiamo ad essere tutti suoi grandi fan", concludono.