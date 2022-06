The Good Mothers, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Sono ormai iniziate da circa metà aprile le riprese della nuova serie televisiva italiana che con i suoi episodi uscirà – in data non ancora resa pubblica – sulla piattaforma di streaming Disney+ (quindi sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dopo il successo di Le Fate Ignoranti e l’attesa per Boris 4. Il titolo è The Good Mothers (in italiano Le buone madri) e sarà un dramma incentrato sulla storia vera di tre donne che durante la loro vita si sono ritrovate più volte faccia a faccia con il mostro e i pericoli della ‘Ndrangheta. È proprio tra un ciak e l’altro che sono emersi i primi nomi dei protagonisti ufficiali di The Good Mothers. Molti i personaggi femminili, con alcune delle attrici italiane più conosciute e apprezzate a partire dalla giovane Gaia Girace , già vista in L’Amica Geniale , a Valentina Bellè di Volevo fare la rockstar , Barbara Chichiarelli di Suburra – La serie e Micaela Ramazzotti de Gli anni più belli e Maledetta Primavera.

The Good Mothers, la sinossi

approfondimento

Nastri d'Argento Grandi Serie 2022, tutte le serie tv premiate

Sono le prime indiscrezioni, rese pubbliche lo scorso aprile in concomitanza con l’inizio delle riprese di The Good Mothers, a svelare di più sulla trama della storia divisa in episodi per la serialità in streaming. The Good Mothers è stata definita dai suoi realizzatori come “un’opera corale e sfaccettata”, capace di raccontare a fondo la storia di tre donne, tra alti e bassi delle loro vite, specie se la quotidianità è a contatto con la ferocia del ricco clan della ‘Ndrangheta cui esse stesse appartengono. In The Good Mothers, le tre protagoniste sul piccolo schermo tenteranno in ogni modo di collaborare con la coraggiosa magistrata Anna Colace, l’unica con un’interessante intuizione in grado di fermare anche per un solo momento il pericolo dell’organizzazione criminale. Secondo l’alta carica dello Stato, per fermare la forza dei boss è necessario l’aiuto concreto delle loro mogli e madri. L’obiettivo è quello di riportare Lea Garofalo, Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola alla libertà, rendendole abili di sopravvivere e costruirsi un futuro per se stesse e per i propri figli.

The Good Mothers, cast ed entourage di produzione

The Good Mothers è la trasposizione dell’omonimo bestseller di Alex Perry, con la sceneggiatura di Stephen Butchard. La serie, della quale non si conosce ancora il numero di episodi ufficiale, è diretta dal regista britannico Julian Jarrold (già al lavoro su prodotti di spicco come The Crown, The Girl e Becoming Jane) e l’italiana Elisa Amoruso (Maledetta Primavera e Chiara Ferragni: Unposted). E se alla produzione i nomi sono quelli di Juliette Howell e Tessa Ross per House Productions e di Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, il cast di attori annunciati sinora comprende: Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè in quello di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli sarà Anna Colace, mentre Francesco Colella interpreterà Carlo Cosco. Si aggiungono le attrici Simona Distefano che impersonerà Concetta Cacciola e Micaela Ramazzotti nei panni di Lea Garofalo oltre che Andrea Dodero nelle vesti di Carmine.