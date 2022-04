The Good Mothers, il cast della serie tv italiana sulla 'Ndrangheta

Entro il 2022 dovremmo vedere su Disney+ (disponibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una nuova serie tv originale di marchio italiano, The Good Mothers, lavoro drammatico che vede protagoniste tre donne cresciute all’interno della ‘Ndrangheta. Esse decidono di andare contro le proprie famiglie e di collaborare con la giustizia per estirpare il clan. Attualmente sono in corso le riprese, tra la Calabria, Roma e Milano. In cabina di regia Julian Jarrold, già visto in The Crown, ed Elisa Amoruso