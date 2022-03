Francesco Colella, attore che interpreta Paolo Danti in Vostro Onore

Francesco Colella è il nome che nelle ultime ore è sulla bocca di tutti e il motivo è la sua interpretazione del personaggio di Paolo Danti in Vostro Onore. Nella fiction di Rai 1 con protagonista Stefano Accorsi, Colella sta dimostrando tutto il proprio talento, merito di parecchia esperienza, doti attoriali notevoli, un talento innato e tanta, tantissima perseveranza. Questo attore, infatti, deve la sua maestria a quella tenacia che da sempre lo ispira, lo guida e lo fa impegnare sul set, così come sul palco. Colella infatti non è soltanto attore sul piccolo e grande schermo ma, come tantissimi suoi colleghi, ha esordito a teatro e continua a portare avanti questa sua anima artistica. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sull'attore che si è calato nella parte di Paolo Danti in Vostro Onore.

Uno dei principali attori di Ronconi

Francesco Colella è uno dei principali attori del celebre regista teatrale Luca Ronconi. Con lui l'attore ha lavorato in ben 17 spettacoli teatrali.



Nel 2008 incomincia a lavorare non soltanto come attore ma anche come autore e sceneggiatore, prendendo parte al processo creativo di scrittura del soggetto de Il pugile e la ballerina, scritto a dieci mani da lui, Natalie Cristiani, Giuseppe Napoli, Marco Saura e Francesco Suriano.

Anche l'anno dopo, nel 2009, collabora a quattro mani a un soggetto: scrive assieme a Francesco Lagi il dramma L'asino d'oro ispirato all'omonimo romanzo di Apuleio.

Come sempre, Colella oltre a scrivere si occupa anche di interpretare le sue opere.

Nel 2010 viene insignito del Premio Ubu come miglior attore non protagonista per la sua eccezionale interpretazione in due opere: Dettagli e Il mercante di Venezia.

Dal 2015 incomincia un percorso monografico presso il Teatrodilina in cui recita in sei spettacoli differenti, ossia Zigulì, Le vacanze dei signori Lagonìa, Banane, Gli uccelli migratori, Questa sera si recita a soggetto e Quasi Natale.