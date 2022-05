1/16 @Lotus Production

L'edizione 2022 dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2022 ha riconosciuto a A casa tutti bene - La Serie di Gabriele Muccino, in onda in tv su Sky e in streaming su NOW, il premio come Miglior Serie della stagione 2021-2022. Il riconoscimento è andato anche a Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek

