Nastri d'Argento, i candidati per le grandi serie tv

Ecco le candidature da oggi in voto: 24 in tutto i titoli finalisti tra le Grandi Serie e le più amate tra Crime, Dramedy, Commedia e Film tv. E le ‘cinquine’ dedicate alle attrici e agli attori. Tra le grandi firme del cinema anche Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek , Carlo Verdone e Ficarra e Picone, per la prima volta registi nella serialità. La consegna dei premi Sabato 4 Giugno a Napoli al Teatrino di Corte di Palazzo Reale

Il voto dei Giornalisti Cinematografici, che si apre oggi, vuole premiare il meglio della serialità in 12 titoli ‘top’ dell’anno ma anche nei 16 titoli tra i più amati dal pubblico che lanciano la sfida tra i ‘generi’ narrativi, i loro autori e naturalmente i loro protagonisti, vere e proprie icone. Sono candidati per ogni titolo Produzione, Regia, Sceneggiatura e il Cast nella sua coralità. Come tradizione dei Nastri d’Argento, da 76 anni dedicati al cinema, anche una selezione di attrici e attori - protagonisti e non – tra gli interpreti segnalati per le loro particolari performance.

I 12 titoli in gara selezionati che concorrono per la Miglior Serie (Disney +, Netflix, Prime Video, Rai Fiction e Sky) sono: A casa tutti bene, Bang Bang Baby, Christian, Diavoli, Gomorra, Incastrati, L’amica geniale - Storia di chi fugge e chi resta, Il cacciatore, Il Re, Le fate ignoranti, Monterossi, Vita da Carlo.

Tra i finalisti, selezionati per generi, anche titoli fra i più amati dal grande pubblico. Per le Serie ‘Crime’ sono in ‘cinquina’ I Bastardi di Pizzofalcone, L’ispettore Coliandro, Nero a metà, Rocco Schiavone, Vostro onore. Per il ‘Dramedy’ Blanca, Chiamami ancora amore, DOC Nelle tue mani, La Compagnia del Cigno e Speravo de morì prima. Due ‘terne’ infine per la Commedia: Bangla, I delitti del Barlume e Tutta colpa di Freud e per il miglior Film tv: Crazy for football, Non ti pago e Yara.