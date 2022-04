Le fate ignoranti, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

La serie tv italiana sarà disponibile in streaming a partire dal 13 aprile prossimo su Disney +, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Mercoledì 13 aprile verrà rilasciata su Star, all’interno di Disney+ , (e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) l’italianissima serie tv Le fate ignoranti, adattamento tv del celebre film omonimo del 2001, di Ferzan Ozpetek . Il progetto è stato suddiviso in otto episodi e tratterà tematiche LGBTQ.

La trama della serie tv

Antonia, dopo la morte del marito Massimo, a causa di un terribile incidente stradale, scopre che l’uomo aveva una relazione clandestina e omosessuale, con il giovane Michele. Sconvolta dal decesso e dalla notizia, Antonia decide di andare più a fondo per scoprire la verità che si cela dietro quell’uomo che ormai crede di non avere mai conosciuto fino in fondo. Inaspettatamente, Antonia stringe un’amicizia vera e profonda proprio con Michele, l’amante di Massimo, e con tutta la sua strampalata e rocambolesca cerchia di amici. Antonia, grazie a tutto il gruppo di amici, che per Massimo era come una seconda famiglia, cambierà il suo iniziale punto di vista sull’esistenza. La donna sarà in grado di amare ancora e di lasciarsi andare ai sentimenti?