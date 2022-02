Si avvicina la messa in onda dell’attesissima serie TV di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti. Il celebre regista ha deciso di riproporre la storia del suo celebre film dell’ormai lontano 2001. Gli episodi saranno disponibili nel catalogo di Disney+, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Dopo le prime foto circolate negli ultimi mesi, la piattaforma ha lanciato il teaser trailer della serie. Il regista ha confermato che la sigla sarà una canzone inedita di Mina. L’esordio è previsto per il 13 aprile . Il lancio riguarderà tutti i Paesi al mondo in cui la piattaforma è attiva.

approfondimento

Guardando alla trama, Massimo, il marito di Antonia, perde la vita in un incidente d’auto. La donna, depressa per l’accaduto, si ritrova a scoprire la seconda vita segreta del compagno di sempre. Questi aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Inaspettatamente Antonia entrerà in quel mondo che un tempo era stato del suo Antonio. Seppur inizialmente burrascoso, il rapporto con Michele si trasforma in qualcosa di diverso, mai provato prima d’ora. Al suo fianco vi è inoltre una cerchia di amici alquanto eccentrici. Tutti loro cambieranno la prospettiva sulla vita della donna, che si lascerà alle spalle regole e preconcetti.

Ferzan Ozpetek ha diretto tutti gli episodi, insieme con Gianluca Mazzella, su sceneggiatura di Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bocchini. Il film originale, del 2001, aveva come protagonisti Margherita Buy e Stefano Accordi, che vinsero il Nastro d’argento per la prova offerta.