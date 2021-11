Strappare lungo i bordi, Zerocalcare parla di una possibile stagione 2

Intervistato da Il Messaggero, Zerocalcare ha parlato dell’ipotesi di una seconda stagione: “Da quando è uscita la serie la mia vita è diventata così invivibile che o trovo una centratura, oppure non mi va di stare ingolfato in mezzo alle polemiche. Non c’è niente al mondo che mi costringa a farlo. Sta a me. Comunque, se trovo un modo di sopravvivere faccio anche la seconda stagione”. Insomma, la speranza dei fan è che Michele Rech resista alle polemiche e conservi la voglia per proseguire il suo percorso nell’animazione.

"LA QUESTIONE DEL ROMANESCO È RIDICOLA"

approfondimento

Strappare lungo i bordi, Zerocalcare convince anche con l'animazione

Per quanto riguarda le critiche, Zerocalcare ha detto di essere disposto ad ascoltarle e accettarle, rigettandone però una in particolare, quella sul romanesco: “La serie la si può criticare per mille motivi: può essere brutta, può essere che la mia recitazione sia inadeguata. Ma la questione del romanesco è ridicola, non vale nemmeno la pena discuterla. Chiunque sia capace di andare a fare la spesa da solo è in grado di capire Strappare lungo i bordi. Le altre persone o sono in malafede, o hanno bisogno di un pretesto per andare sui giornali”.