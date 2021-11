Strappare lungo i bordi, la colonna sonora di Giancane per la serie tv

A contribuire al successo della serie ideata e diretta dal disegnatore di Rebibbia, la musica scelta da Michele Rech per costruire una narrazione coerente tra suono e immagini Condividi

La coerenza tra immagini e musica è uno dei tanti punti di forza di Strappare lungo i bordi, la serie tv scritta e diretta da Zerocalcare, al secolo Michele Rech, disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick (LEGGI LA RECENSIONE). Per la soundtrack, composta da brani noti e inediti, il fumettista ha scelto di collaborare ancora una volta col cantautore romano Giancane con cui ha già lavorato in precedenza.



La titletrack di Giancane approfondimento Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: trailer ufficiale della serie tv Nel rappresentare un universo che ha la romanità tra le sue caratteristiche principali, Zerocalcare non poteva scegliere che un altro artista della Capitale per firmare la colonna sonora di Strappare lungo i bordi, la serie tv in sei episodi che già dalla prima settimana ha registrato numeri molto soddisfacenti in termini di visualizzazioni e streaming. Il contributo del cantautore romano Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, è evidente già nella sigla, da lui realizzata, che apre tutte le puntate. Strappati lungo i bordi, title track della serie, è anche il titolo della raccolta di brani che compongono la colonna sonora dello show. La raccolta realizzata da Woodworm e distribuita da Universal Music è disponibile in tutti gli store digitali dal 17 novembre, giorno di debutto della serie in streaming. Per la versione fisica, una edizione speciale in vinile di colore giallo di cui è già possibile il preorder, bisognerà attendere, invece, il prossimo 17 dicembre. L'artwork della copertina, per coerenza, è curato da Zerocalcare.