La pellicola racconta una storia vera: è incentrata sulle indagini per trovare l’assassino della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, e poi ritrovata senza vita dopo tre mesi di ricerche. Nel ruolo della Pm c’è Isabella Ragonese, mentre Massimo Bossetti è interpretato da Roberto Zibetti. Nel cast anche Alessio Boni. Dopo le sale, dal 5 novembre il film sarà disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

“Yara”, la trama e il cast

“Una risoluta Pm si dedica completamente al caso di una tredicenne scomparsa e fa di tutto per arrivare alla verità. Basato su una storia vera”. È così che la piattaforma, qualche giorno fa, ha presentato il film, diffondendo anche il trailer. Il racconto è incentrato sulle indagini per scoprire l’assassino della ragazzina. Nel ruolo della Pm c’è Isabella Ragonese, mentre Massimo Bossetti è interpretato da Roberto Zibetti. Bossetti, muratore di Mapello, è stato condannato all’ergastolo per omicidio e continua a dichiararsi “non colpevole”. Per trovarlo, come viene raccontato nel film, si è partiti da alcune tracce di Dna scovate sugli indumenti della vittima e - in assenza di un database con cui confrontarle - si è passati attraverso uno screening di massa per individuare campioni che coincidessero col profilo genetico dell’assassino. In altre parole, una grande indagine genetica mai vista prima. Nel cast ci sono anche Alessio Boni (il Colonnello dei Carabinieri), Thomas Trabacchi (il Maresciallo), Sandra Toffolatti e Mario Pirrello nei panni dei genitori di Yara. La 13enne è interpretata da Chiara Bono.