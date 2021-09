8/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @mariaveraratti

New entry della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è l’attrice Maria Vera Ratti, nel ruolo di Elsa Martini, commissario dichiarata innocente in un processo che la vedeva coinvolta per la morte di un pedofilo. Le voci su di una vera e propria esecuzione, però, sono ancora in circolazione.

