L’attrice 36enne napoletana Serena Iansiti, ha dato alla luce la piccola Viola, diventando mamma per la prima volta. A dare la notizia è stata proprio la Iansiti, con un tenerissimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.

La piccola Viola è il frutto dell’amore tra l’attrice e Ferran Paredes Rubio, fotografo e direttore della fotografia nato a Barcellona, in Spagna. Una relazione inattesa, nata dopo anni di amicizia, che ha portato bene alla coppia. Viola è stata, a detta di Serena: “una sorpresa inaspettata, di cui spero di essere sempre all’altezza. Di sicuro, il suo arrivo sarà una bella rivoluzione per noi.” Queste le parole pronunciate dall’attrice de “Il Commissario Ricciardi”, dopo aver rivelato di essere in dolce attesa.