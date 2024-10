Laura Pausini sceglie giovani artisti su IG per aprire i suoi live

La cantante ha presentato l'iniziativa “Il mio palco: il tuo palco" attraverso un post condiviso sui suoi canali social. Intanto svela i primi due artisti da lei scelti, in attesa di dare il via al "World tour winter 2024”, l’ultima parte della sua 10° tournée mondiale che prenderà il via lunedì 4 novembre a Londra. Ste, al secolo Stephani Ojemba, aprirà la data del 13 novembre a Eboli, mentre Leonardo Lamacchia suonerà a Bari il 15 e 16 novembre 2024. Altri 6 artisti saranno svelati nelle prossime settimane

L’iniziativa appena varata sui social è volta a scegliere gli artisti emergenti che avranno l’onore di esibirsi in apertura dei suoi prossimi concerti in Italia. La cantante di hit come La solitudine e Strani amori annuncia che selezionerà otto giovani cantanti che si occuperanno dell’opening dei live italiani. Come è stato spiegato nel comunicato stampa ufficiale dell’iniziativa, la scelta avviene attraverso una ricerca online effettuata da parte della stessa Laura Pausini.

Pausini: "Mi piace scoprire i talenti”



"So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza!", si legge nel post condiviso dalla cantante su Instagram per presentare l'iniziativa (potete trovare il post in questione in fondo a questo articolo).

"Mi piace scoprire i talenti del nostro ‘stivale’, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani. Da oggi alle 16.00 e poi da qui ogni settimana, farò i miei inviti tramite le storie IG taggando gli artisti che ho scelto. Sarà una sorpresa per tutti, anche per loro! Il mio palco: il tuo palco. Lights on you! Se accetteranno il mio invito, li vedrete in tour!”, queste le parole di Laura Pausini.