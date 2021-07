Aqua, il nuovo singolo è I Am What I Am

Da Barbie Girl a Like a Robot passando per Lollipop (Candyman), Doctor Jones e Cartoon Heroes, in circa venticinque anni di carriera gli Aqua hanno pubblicato brani in grado di segnare e influenzare la storia della musica pop, tra gli album più amati Aquarium, certificato con ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie.

Ora, Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted sono pronti per cimentarsi con la loro prima cover. Infatti, nelle scorse ore il gruppo ha annunciato l’uscita del brano I Am What I Am, iconico singolo portato al successo da Gloria Gaynor.