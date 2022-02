Aqua, Barbie Girl raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube

Aqua, il nuovo singolo è I Am What I Am

Barbie Girl è stato estratto come terzo singolo del disco di debutto ottenendo immediatamente un grande responso a livello internazionale tanto da conquistare anche numerosi riconoscimenti, tra i quali ben tre dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.800.000 copie.

Grande successo anche per Aquarium grazie anche alla presenza di singoli molto amati come Doctor Jones, My Oh My, Lollipop (Candyman).