Phil Collins dà l'addio ai concerti: "Non riesco più a suonare"

Il gruppo - che include Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford - aveva annunciato la reunion per il tour The Last Domino? dopo 14 anni di assenza dai live, ma l'anno scorso è stato costretto a cancellare diverse date a causa del Covid. ( qui gli aggiornamenti sulla pandemia )

Durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non è riuscito ad usare il bastone per camminare. "Non faccio niente - aveva spiegato al Guardian -. Non mi alleno a cantare a casa, per niente. Le prove sono la pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto cambia le cose".