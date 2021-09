Phil Collins racconta la malattia: "Non riesco più a suonare batteria"

Peggiorano le condizioni del musicista britannico, ex batterista dei Genesis, affetto da una patologia ai nervi. Ospite di Bbc Breakfast, ha parlato di una lesione spinale che gli ha danneggiato le vertebre: “A malapena tengo le bacchette in mano” Condividi:

"A malapena riesco a tenere una bacchetta in mano". Con queste parole Phi Collins, ospite a Bbc Breakfast, ha raccontato di non essere più in grado di suonare la batteria a causa di un grave problema ai nervi. Le condizioni di salute del musicista britannico, che ha 70 anni, stanno progressivamente peggiorando e, spiega, non riesce più nemmeno a stare seduto durante i concerti.

Gli interventi alla schiena approfondimento GUARDA IL VIDEO: Le migliori canzoni di Phil Collins Il musicista britannico nel 2009 e nel 2015 si era dovuto sottoporre a due importanti interventi chirurgici alla schiena. Queste operazioni hanno però avuto ripercussioni sui suoi nervi. A peggiorare il suo quadro clinico anche il diabete.

"Sono fisicamente usurato" approfondimento Phil Collins, i 70 anni di una star amata e detestata Nell'intervista rilasciata alla Bbc, il batterista, che ha incantato generazioni di appassionati con i suoi assoli, ha manifestato tutta la sua frustrazione per la situazione che sta vivendo. Parlando del prossimo reunion tour della band, ha annunciato che non riuscendo a sopportare le fatiche di nuovi concerti verrà sostituito da suo figlio Nicholas: “Sono un fisicamente usurato, il che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare lassù insieme a mio figlio. Suona come me quando vuole. Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre: sul palco ha un po' il mio stesso atteggiamento, quindi è un buon inizio”.