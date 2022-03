Beetlejuice 2, Brad Pitt produrrà il sequel del film di Tim Burton

La società di produzione di Brad Pitt , secondo alcune indiscrezioni confermate da Deadline, sarebbe salita a bordo del progetto cinematografico Beetlejuice 2, già da tempo nelle mani della Warner Bros. Il sequel dello Spiritello Porcello, film del 1988 diretto da Tim Burton, è in una fase embrionale , con la sceneggiatura ancora da scrivere. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni in merito.

Plan B, la casa di produzione fondata da Brad Pitt, Bad Grey e Jennifer Aniston

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

In attesa di poter sapere qualcosa di più sul secondo capitolo di Beetlejuice, scopriamo di cosa si è già occupata la Plan B. Fondata nel 2001 dall’attore Brad Pitt, insieme a Brad Grey e l’allora moglie Jennifer Aniston, la casa di produzione statunitense ha già rilasciato opere come la serie The Underground Railroad per Amazon Prime Video, Irresistible di Jon Stewart e Kajillionaire di Miranda July. Alcuni dei progetti prossimi all’uscita includono il film per Netflix Blonde, con protagonista Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe, e She Said per Universal.