Beetlejuice 2, il teaser del film con Michael Keaton e Jenna Ortega

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel sequel del film cult con Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara (a cui ora, per questo nuovo atto, si aggiunge anche Ortega). Nel teaser trailer di "Beetlejuice Beetlejuice" torna lo spiritello porcello



È uscito nelle scorse ore il teaser trailer di Beetlejuice 2, il cui titolo esatto in realtà è Beetlejuice Beetlejuice.



Il video che anticipa ciò che vedremo nel sequel del film cult con Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara (a cui ora, per questo nuovo atto, si aggiunge anche Ortega) vede tornare il mitico spiritello porcello.

Come potete notare dal teaser (che trovate in alto, nel video in testa a questo articolo), il brano Day O di Harry Belafonte torna a sottolineare la trama assurda di quello che è stato il capolavoro del 1988 del cineasta sinonimo dell’horror-comedy.

Proprio quella canzone, altamente simbolica per i fan della prima pellicola, torna adesso, in una versione inedita da coro.

Già questa chicca fa lacrimare gli occhietti dei fan, che attendevano da ben 36 anni questo momento. Il sequel arriva infatti proprio a 36 anni dall’originale, che in Italia è uscito con il titolo di Beetlejuice - Spiritello porcello (mentre il titolo originale è solo Beetlejuice).

Questo secondo atto promette si riportare sul grande schermo “le avventure dello spiritello porcello più disgustoso e scorretto della storia del cinema”, come a giusta ragione lo definisce Paolo Armelli in un articolo pubblicato nelle scorse ore dall’edizione italiana di Wired. Beetlejuice Beetlejuice arriverà nelle sale italiane a partire dal 5 settembre 2024.

Potete guardare il teaser trailer di Beetlejuice Beetlejuice nel video che trovate in testa a questo articolo.



Michael Keaton torna a interpretare lo spiritello Beetlejuice Anche questa volta c’è Michael Keaton a interpretare lo spiritello messo a titolo (messo a titolo due volte, e in maniera geniale: come tutti coloro che hanno guardato il primo film ben sapranno, per evocare Beetlejuice bisogna pronunciare il suo nome tre volte…).

Keaton ha ormai 72 anni ma non poteva certo esimersi dal tornare a vestire i panni bizzarri di uno dei personaggi che più di tutti lo hanno reso una leggenda di Hollywood. Inoltre per l’attore il legame con Tim Burton è indissolubile, dal momento che proprio il regista di Beetlejuice è colui che, dopo averlo voluto per il film del 1988, lo ha scritturato per i due film di Batman di inizio anni Novanta che ha diretto, conferendo a Michael Keaton lustro, fama e gloria assolute.

E non è solo Keaton a tornare: anche Winona Ryder e Catherine O'Hara non mancano all’appello

Comunque Michael Keaton non è l’eccezione, anzi: tutti e tre gli interpreti principali del film originale, infatti, tornano nel sequel.

Dunque anche Winona Ryder e Catherine O'Hara non mancano all’appello.

Winona Ryder torna a interpretare il ruolo di di Lydia Deetz, colei che nella prima pellicola era una ragazza tormentata che riusciva a percepire i fantasmi che gli altri non vedevano. Nel sequel il suo personaggio è ormai quello di una donna adulta che, come vedremo, è piena zeppa non più solo di fantasmi (del passato) ma anche di scheletri nell’armadio. Accanto a lei torna anche sua madre, Delia Deetz, ancora una volta interpretata da Catherine O'Hara (l’iconica mamma di Kevin nei film di Mamma, ho perso l'aereo (oltre a essere Moira Rose della sitcom canadese Schitt's Creek, tra le tante cose che assiepano il curriculum di questa diva).

La nuova protagonista è Jenna Ortega, reduce dal successo di Mercoledì Senza nulla togliere ai tre veterani di Beetlejuice, bisogna però ammettere che la protagonista di questo nuovo atto sarà l’attrice di nuova generazione della “scuderia Tim Burton”: parliamo chiaramente di lei, dell’ormai mitica Jenna Ortega.

La giovane attrice, reduce dello strepitoso successo della serie televisiva Mercoledì in cui interpreta la protagonista messa a titolo (prodotta e parzialmente diretta proprio da Burton), qui interpreta Astrid, la figlia di Lydia (Winona Ryder). Tra le altre new entry troviamo Willem Dafoe, anche lui reduce di un grande successo, ossia il film Povere creature!, Justin Theroux, Arthur Conti e Monica Bellucci.

Quest’ultima è l’attuale compagna di Tim Burton (e pare che proprio sul set di Beetlejuice Beetlejuice sia scoccato l’amore tra i due).

La trama del sequel I fan si stanno chiedendo in maniera martellante che cosa accadrà in questo nuovo attesissimo capitolo.

Benché non si sappia ancora molto della trama, in base alla sinossi ufficiale si apprende che una tragedia familiare (di cui il teaser trailer che trovate in alto, infatti, farà vedere l’esito, ossia il funerale), tre generazioni di donne della famiglia Deetz si ritroveranno nella casa di Winter River. Lydia dovrà affrontare la figlia ribelle, Astrid, la quale scoprirà il vecchio modello di città in miniatura riposto in soffitta. Ma a sconvolgere le vite di tutti sarà la scoperta del portale con l'aldilà, che verrà accidentalmente riaperto…

E chiaramente qualcuno evocheràl'incontrollabile spirito Beetlejuice, pronunciando il suo nome tre volte.



In alto trovate il teaser trailer di Beetlejuice Beetlejuice.