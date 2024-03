BLUE ELECTRIC LIGHT E' UNA SUITE APPASSIONATA

Un disco esplosivo, romantico, d’ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock'n'roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. In quanto forza creativa

implacabile, musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer, continua a essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l'arte e la cultura. Blue Electric Light è una suite appassionata di canzoni, che amplia questa distinzione ed è l'ultimo contributo di un uomo la cui musica, per non parlare del suo stile singolare, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Nell'album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista risuona poiché ha scritto e suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista di lunga data Craig Ross. In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro GRAMMY® Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal CFDA con il Fashion Icon Award ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica. Non resta che attendere il 13 Agosto e godersi live a Lido di Camaiore tutta la magia del rock di Lenny Kravitz