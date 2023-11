Lenny Kravitz, a luglio si esibirà all'Umbria Jazz di Perugia

Proprio con Blue Electric Light verrà quindi a esibirsi la prossima estate nel nostro Paese. Si tratta di un disco esplosivo, con un'ispirazione estremamente romantica, senza tralasciare l'anima rock che da sempre contraddistingue lo stile di Lenny Kravitz. Parliamo di un musicista dotato di un talento unico nel suo genere, una vera e propria maestria nel tirare fuori dal cappello un rock'n'roll dal soul profondo. Non dimentichiamo inoltre che Lenny Kravitz non è “solamente” un musicista ma semmai una forza creativa implacabile, attiva in quasi ogni settore dell'arte e della cultura. Oltre a essere musicista, infatti, è pure scrittore, produttore, attore, autore e anche designer.

Lenny Kravitz sarà tra le star che suoneranno sul prestigioso palco dell’Umbria Jazz, a Perugia, il prossimo 13 luglio. L’hanno annunciato poche ore fa gli organizzatori, sottolineando che il musicista americano torna finalmente in Italia dopo una lunga assenza dai palchi nostrani. “Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d'oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album del cantante”, si legge in una nota ufficiale diramata dagli organizzatori dell’Umbria Jazz.

Lenny Kravitz è una presenza dinamica globale attraverso musica, arte e cultura

La star americana continua a essere una presenza dinamica globale, che arriva alle orecchie così come agli occhi di tutti quanti attraverso la musica, l'arte e la cultura.

Per quanto riguarda il suo primo grande amore, ossia le sette note, il 12º album in studio che ha da poco dato alle stampe, intitolato Blue Electric Light, vede emergere in tutta la sua potenza il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista. È stato lui infatti a scrivere quasi tutti i brani della tracklist e a suonare la maggior parte degli strumenti, assieme al chitarrista che è il suo collaboratore di lunga data, Craig Ross.