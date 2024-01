3/10 ©Getty

Nel cast di Expats troviamo anche Sarayu Blue nei panni di Hilary Starr, la ricca moglie di David Starr, arrivata a Hong Kong per seguire il marito sul lavoro. Non riuscendo a diventare madre in modo naturale, pensa all'adozione, ma l'incontro col bimbo che potrebbe diventare suo la allontana dal marito. Dopo la tragedia che l'ha colpita, Margaret trova in lei un punto di riferimento