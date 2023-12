Expats, arriva la serie tv con Nicole Kidman: cosa sappiamo

C’è anche l’attrice premio Oscar Nicole Kidman nel cast della serie Expats, in arrivo il 26 gennaio su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tratta dal romanzo The Expatriates di Janice Y. K. Lee e diretta da Lulu Wang (The Farewell - Una bugia buona), la miniserie è composta da sei episodi: i primi due saranno rilasciati insieme, poi gli altri uno ogni venerdì.

L’episodio da 96 minuti

Fra gli episodi ce ne sarà uno della durata di 96 minuti fortemente voluto da Wang e incentrato sulla comunità delle collaboratrici domestiche filippine, con le interpreti principali della serie temporaneamente relegate sullo sfondo. “Era incredibilmente importante, per me, perché sentivo che era il mio modo di entrare nella storia - ha spiegato Wang citata da Vogue - Avevo scritto The Farewell pensando a mia nonna, e molte di quelle donne sono proprio come lei, come la mia famiglia, persone che passano la loro intera vita a servirne altre. Mi sembrava di conoscerle intimamente e sentivo di voler dare loro dignità. Volevo raccontare la loro storia attraverso i loro stessi occhi e capire davvero chi sono come persone, non solo come espatriate”.