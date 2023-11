Big Little Lies 3, da Nicole Kidman la conferma della terza stagione

A quattro anni dalla messa in onda della seconda stagione, arriva un'indiscrezione su Big Little Lies che è da prendere per buona, nonostante non ci siano conferme da parte di HBO. Lo show creato da David E.Kelley, acclamato dalla critica e dal pubblico negli anni della sua messa in onda, dal 2017 al 2019, tornerà con una terza stagione . La notizia arriva da Nicole Kidman che, ospite di un evento in Florida, ha annunciato che i fan dello show avranno un nuovo ciclo di episodi.

Kidman: “Ne faremo una terza stagione”



Grandi novità per gli spettatori di Big Little Lies, la serie televisiva andata in onda in Italia tra il 2017 e il 2019 con quattordici episodi su Sky Atlantic. La macchina dello show si è messa in moto mentre nessuno sospettava dell'arrivo di nuovo materiale, visto il tempo trascorso dalla diffusione dell'ultima stagione.

Nicole Kidman non ha detto molto a proposito del rinnovo ma, visto il suo ruolo nella produzione, - non solo era interprete di uno dei ruoli principali, era anche produttrice esecutiva insieme al creatore David E.Kelley, alla compagna di set Reese Witherspoon e a vari altri nomi - può permettersi di essere chiara e diretta rispetto al futuro dello show.

Durante il Q&A al CME Group Championship di Naples in Florida, l'attrice premiata con l'Oscar si è soffermata sui ruoli che più ha amato interpretare nella sua carriera.

Big Little Lies è arrivato in un momento in cui credeva, dopo aver avuto le sue figlie, che avrebbe smesso di recitare e lo ha amato molto, ha detto l'attrice.

Dopo aver cominciato a lavorare con Reese Witherspoon, che le aveva offerto la co-produzione, la serie limitata è stata un successo, ha aggiunto Kidman. La gente ha iniziato a guardarla ed apprezzarla e da lì sono venuti i riconoscimenti - tra i quali spiccano quattro Golden Globes e otto Emmy Awards, tra i quali figurano anche i premi conquistati anche dalla stessa Kidman in qualità di Miglior attrice protagonista in una miniserie. “Ne faremo una terza stagione, per vostra informazione” questa la dichiarazione che ha animato i fan, ora restano da capire i dettagli e, soprattutto, i tempi di lavorazione e messa in onda.