House of Gucci, il cast del film diretto da Ridley Scott

1/11 ©IPA/Fotogramma

Il cast di House of Gucci, film a cui Ridley Scott ha cominciato a lavorare nel 2006 ma che è uscito al cinema solamente nel 2021, è ricco di volti notissimi. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, soprannominata dalla stampa italiana "La vedova nera" in quanto mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, presidente dell'omonima Maison. Condannata a 26 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016 per buona condotta

House of Gucci, la recensione del film di Ridley Scott con Lady Gaga