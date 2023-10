L’amore non ha età, 10 coppie famose con tanti anni di differenza

4/10 ©IPA/Fotogramma

Fabio Fulco (53 anni) e Veronica Papa (28 anni) - 25 anni di differenza



La coppia si è sposata il 14 luglio 2023 dopo cinque anni d'amore. Fulco, ex di Cristina Chiabotto, e Veronica si erano già uniti in matrimonio con rito civile a marzo di quest'anno. I progetti per i due è quello di avere un secondo figlio. Fulco non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità e, dopo la piccola Agnes, non vede l’ora di diventare nuovamente papà. “Non pensavo di meritarmi tutto questo amore. Lo dico a bassa voce, sono felice. Grazie, vita”

Da Madonna a Mickey Rourke, come sarebbero le star senza "ritocchino". FOTO