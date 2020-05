Coronavirus, annullato concerto dei Guns N' Roses a Firenze Rocks

I Guns N’ Roses hanno ufficialmente annunciato la cancellazione del tour europeo “Not in This Lifetime Tour 2020” ( FOTO ). Il gruppo guidato da Axl Rose non si esibirà il 12 giugno per il Firenze Rocks , in uno degli eventi tra i più attesi dell’estate. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ) ha cancellato così l’intero calendario dei più importanti festival e concerti in programma quest’estate in Europa. Per i Guns N’ Roses il rammarico di non poter esibirsi ma anche la speranza di ritornare sul palco il prima possibile. Attraverso i canali social del gruppo, è stato pubblicato un messaggio che annulla la cancellazione del tour: « Purtroppo, il prossimo tour europeo non si svolgerà . Le cose cambiano ogni giorno e vogliamo proteggere i nostri fan, i membri del nostro team e la band. Stiamo lavorando duramente con promoter per capire i prossimi passi da compiere. Grazie per la vostra pazienza. Non vediamo l’ora di rivedervi».

Il successo del “Not in This Lifetime Tour”

Live Nation ha inoltre aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni sulla data italiana per un eventuale spostamento. Per l’estate 2020 era prevista un’unica tappa in Italia, quella di Firenze. Un ritorno per i Guns N’ Roses che nel 2018 si esibirono alla Visarno Arena registrando uno straordinario sold out. Durante la perfomance regalarono anche un’inedita esibizione con i Foo Fighters sulle note di “It’s So Easy”. Dalla reunion avvenuta nel 2016, i Guns N’ Roses hanno ininterrottamente proseguito un tour mondiale di grande successo. Il ritorno nel gruppo del frontman e cantante Axl Rose, del chitarrista Slash e del bassista Duff McKagan ha ridato nuova linfa alla band e dato vita al terzo tour con il maggiore incasso di sempre. La nuova serie di concerti prevista in Europa avrebbe toccato oltre all’Italia anche il Portogallo, la Spagna, la Germania, e la Svezia.

Le ultime su un nuovo album

Dal loro ritorno, Axl Rose e Slash hanno sempre parlato di un album in lavorazione. Lo stesso chitarrista ha più volte rivelato l’intenzione di fare qualcosa e che il tour gli ha ricordato il significato che i Guns N’ Roses e gli album hanno avuto per le persone. Dopo essere stato lontano per così tanto tempo, l'entusiasmo e l'amore che le persone hanno mostrato nei loro confronti lo ha colpito tantissimo e ispirato per scrivere nuovi brani. Sempre Slash aveva anche rivelato che Axl Rose aveva una tonnellata di materiale già registrato. Ad oggi però non si hanno ulteriori notizie di un nuovo progetto discografico ma ciò che frena la realizzazione sono anche i tantissimi impegni dei membri del gruppo.